Недавно ГУР поделилось деталями о "Герань-3" и обнаружило, что дрон имеет китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80. БпЛА собран преимущественно из компонентов, продаваемых на гражданском рынке.

Насколько дороже дрон за "Герань-2" подсчитали аналитики Defence Express, передает 24 Канал.

Смотрите также ГУР обнародовало "начинку" российского реактивного дрона “Герань-3”

Какова стоимость дрона "Герань-3"?

Аналитики Главного управления разведки Минобороны показали "начинку" российского реактивного "Шахеда" "Герань-3". Большинство комплектующих – это гражданские компоненты. Среди них турбореактивный двигатель Telefly JT80, который доступен на гражданском рынке, а также топливный насос от Bosch и одноплатные компьютеры Raspberry Pi4.

Ключевой фактор подорожания – именно реактивный двигатель. Розничная цена Telefly JT80 составляет примерно 30 – 35 тысяч долларов. Это делает суммарную стоимость "Герань-3" выше винтовой "Герань-2" на сумму в пределах нескольких десятков тысяч долларов.

Турбореактивный двигатель дрона / Фото с сайта Defence Express

Большинство других компонентов закупаются на гражданском рынке и имеют сравнительно небольшую стоимость, пишут аналитики. Вместе с тем потенциал массового производства "Герань-3" будет ограничиваться темпами и возможностью закупки китайских двигателей.

Какие характеристики "Герань-3"? Дальность полета – до 1 000 километров. Скорость – от 300 километров в час, что в 1,6 раза больше винтовой "Шахед". Максимальную скорость в 370 километров в час дрон набирает во время прохождения зон действия украинских средств ПВО, действия РЭБ, а также непосредственно перед атакой.



Источник: ГУР

Что известно о "Герань-3"?