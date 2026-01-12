Россия адаптирует свои БпЛА для ударов по украинским дронам-перехватчикам и самолетам, – ISW

Российские войска начали применять против Украины новый ударный дрон "Герань-5", созданный на основе иранского беспилотника-перехватчика. Россияне планируют использовать его не только для поражения наземных целей, но и для ударов по воздушным, в частности по украинским дронам-перехватчикам и самолетам ПВО.

Для производства новой модификации беспилотников в России работает отдельная линия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Смотрите также Новая "Герань-5": как российский дрон угрожает Украине ракетами Р-73

Что известно об усовершенствовании российских дронов?

По данным ГУР, "Герань-5" несет боеголовку весом около 90 килограммов и имеет заявленную дальность полета около 1000 километров.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что для производства новой модификации Россия открыла отдельную линию на базе иранских технологий. При этом пока неизвестно, расположено ли производство в Татарстане, где выпускают другие "Герани".

По данным ГУР, оккупанты работают над запуском "Герань-5" с самолетов, в частности со штурмовиков Су-25, и оснащением дронов ракетами класса "воздух-воздух" Р-73.

В ISW предостерегли, что модификация дронов "Шахед" и "Герань" для ударов по украинским средствам ПВО потенциально увеличивает вред от серийных атак России на фоне продолжения украинских инноваций в сфере противовоздушной обороны.

Когда впервые россияне применили "Герань-5"?