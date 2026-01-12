Россия адаптирует свои БпЛА для ударов по украинским дронам-перехватчикам и самолетам, – ISW
- Россия применяет новый ударный дрон "Герань-5", модифицированный для атак на украинские перехватчики БПЛА и самолеты.
- Для производства дронов "Герань-5" в России работает отдельная линия, а их модификация может увеличить ущерб от атак на украинскую ПВО.
Российские войска начали применять против Украины новый ударный дрон "Герань-5", созданный на основе иранского беспилотника-перехватчика. Россияне планируют использовать его не только для поражения наземных целей, но и для ударов по воздушным, в частности по украинским дронам-перехватчикам и самолетам ПВО.
Для производства новой модификации беспилотников в России работает отдельная линия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
Что известно об усовершенствовании российских дронов?
По данным ГУР, "Герань-5" несет боеголовку весом около 90 килограммов и имеет заявленную дальность полета около 1000 километров.
Аналитики Института изучения войны предполагают, что для производства новой модификации Россия открыла отдельную линию на базе иранских технологий. При этом пока неизвестно, расположено ли производство в Татарстане, где выпускают другие "Герани".
По данным ГУР, оккупанты работают над запуском "Герань-5" с самолетов, в частности со штурмовиков Су-25, и оснащением дронов ракетами класса "воздух-воздух" Р-73.
В ISW предостерегли, что модификация дронов "Шахед" и "Герань" для ударов по украинским средствам ПВО потенциально увеличивает вред от серийных атак России на фоне продолжения украинских инноваций в сфере противовоздушной обороны.
Когда впервые россияне применили "Герань-5"?
В начале 2026 года во время комбинированных атак на Украину россияне применили новый ударный беспилотник. Речь идет о "Герань-5".
"Герань-5" имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", этот аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме.
В то же время большинство основных деталей нового БпЛА такие же, как и у других дронов этой серии. Он имеет существенное сходство с иранским беспилотником Karrar по конструкции и технологиям.