Skyranger 30 должны стать настоящими "шахедобойками". По крайней мере, на это надеются в Германии.

Зачем Германии сотни зенитных систем Skyranger?

В Германии проводят масштабные закупки вооружений для войска. Будет закуплено и много систем ПВО.

Бундесвер планирует вооружиться сотнями зенитных систем типа Skyranger. На них потратят 6 – 8 миллиардов евро. Такие данные привел генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Соглашение могут заключить уже до конца этого года.

Но в целом перевооружение – не быстрый процесс. На реализацию первой части контракта ожидают до 2029 года, второй – с 2029 по 2035 год.

Предположительно, этих систем будет около 600. Цена одного Skyranger 30 составит от 10 до более 13 миллионов евро.

Defense Express назвали Skyranger "шахедобойками". Журналисты указали, что эти комплексы предназначены для точечной защиты объектов с эффективной дальностью поражения целей до 5 километров. Skyranger является одним из наиболее эффективных и экономически целесообразных средств противодействия дальнобойным дронам. А поскольку объектов, которые нужно прикрыть, много и они большие, то и систем нужно тоже много.

