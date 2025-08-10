Как рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко, военным приходится действовать в условиях, когда россияне меняют тактику и запускают беспилотники роями. По ее словам, иногда цели появляются лишь на мгновение в пробелах между облаками, и этого времени достаточно, чтобы их уничтожить.

Как работают мобильные группы на Харьковщине?

По словам Анны Черненко, бойцы 115 отдельной механизированной бригады во время дежурств меняют позиции, чтобы иметь лучший обзор и возможность перехватить вражеские дроны. Они внимательно отслеживают маршруты полета и быстро перемещаются, если противник меняет направление.

Военные рассказали, что если не встречают цель с одной стороны, то перегруппировываются и подбирают место, где можно ее уничтожить пулеметом,

– отмечает корреспондентка.

Такой подход позволяет выбирать ближайшие цели, вовремя открывать огонь и не позволять дронам приблизиться к позициям или населенным пунктам. Бойцы добавляют, что работают даже в сложных погодных условиях, когда видимость ограничена.

Как враг меняет тактику запуска дронов?

По словам военных 115 Омбр, российские войска стали реже использовать низкие пролеты, зато дроны часто летят на высоте более трех километров. В облачную погоду их обнаруживают лишь на мгновение, когда те появляются в прогалинах и попадают в поле зрения тепловизора.

Они время от времени меняют тактику, раньше пускали низко, а сейчас выше трех километров, идут выше облаков и их очень трудно обнаружить. Начали также использовать тактику роя – запускают сразу несколько дронов, чтобы отвлечь внимание и усложнить перехват,

– передает слова военных корреспондентка.

Поэтому бойцам приходится внимательно следить за небом и использовать даже короткие моменты для прицельного огня. Именно скорость реакции и слаженность действий экипажа определяют успех перехвата таких целей.

Работа по различным воздушным целям

По словам Анны Черненко, мобильные группы 115 отдельной механизированной бригады работают не только по ударным дронам, но и по разведывательным аппаратам и других воздушных целях. В этот перечень входят "Молнии", "Орланы", "Суперкам", "Тахионы", а также управляемые и крылатые ракеты.

За последнюю неделю сбили десятки целей. Если не встречаем дрон с одной стороны, перегруппировываемся, анализируем его маршрут и уничтожаем пулеметом,

– передает слова военных Черненко.

Такое дежурство требует полной сосредоточенности и готовности действовать при любых условиях. Бойцы отмечают, что иногда цель можно увидеть лишь на мгновение в прогалинах между облаками, поэтому каждый выстрел должен быть точным.

