Убийство подростка на фуникулере в Киеве: сколько сержант Косов будет находиться в СИЗО

3 июня в Киеве состоялось заседание по делу гибели 16-летнего Максима Матерухина. Обвиняемому в его убийстве сотруднику Управления государственной охраны продлили меру пресечения.

Защита обвиняемого просила суд не продлевать арест для своего подзащитного. А адвокат потерпевшей стороны настаивал на продлении срока пребывания сотрудника УГО в СИЗО.

Смотрите также "С ними обращались крайне позорно": в ГПСУ рассказали о состоянии освобожденных из плена пограничников

Грозит пожизненное

Прокурор отметила, что в случае назначения альтернативной меры пресечения, военный может скрываться от следствия. Адвокат семьи погибшего подростка тоже считает, что существует риск побега обвиняемого от правосудия. По словам юриста, мужчине грозит пожизненное заключение, а потому собственно он может попытаться избежать ответственности в случае освобождения его из-под стражи.

Зато, адвокат военного считает продление ареста необоснованным. Он отметил, что тот ранее не был судим, не привлекался к уголовной ответственности, женат и имеет место жительства. А потому, по мнению защиты, риски возможного побега являются надуманными.

В конце концов, Шевченковский районный суд решил оставить под стражей обвиняемого еще на 2 месяца. В СИЗО тот находиться до 1 августа без права внести залог.

Семья убитого Максима требует строжайшего наказания для виновника. Отец подростка заявил, что не будет подавать гражданский иск о материальном возмещении за гибель сына. "Нам нужно пожизненное наказание", – подчеркнул мужчина.

У здания суда сегодня собрались также одноклассники и друзья подростка. Они пришли с плакатами и фотографиями погибшего.

Следующее заседание по делу состоится 18 июня.

Гибель подростка на фуникулере: что известно