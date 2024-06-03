В каком состоянии находятся освобожденные из плена бойцы пограничной службы, рассказал в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Истощение и болезни

По словам Демченко, двое освобожденных военных служили в Донецком пограничном отряде и стояли на обороне "Азовстали". В плен они попали в конце мая 2022 года, следовательно, в российских тюрьмах пробыли два года.

Другие пятеро освобожденных пограничников попали в плен с первого дня полномасштабного вторжения. Они защищали остров Змеиный.

Ребята очень истощены. Усталость, само истощение, проблемы с желудком. Это и астенический синдром. Это проблемы со спиной,

– рассказал представитель ГПСУ о состоянии собратьев.

По словам спасенных пограничников, отношение к ним со стороны оккупантов было "крайне позорным".

Демченко отметил, что несмотря на пережитые нечеловеческие страдания, защитники имеют приподнятое настроение, потому что таки вернулись на родную землю. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где проходят обследование. В дальнейшем на защитников ждет, как лечение, так и реабилитация. "Это продлится столько времени, сколько нужно для полноценного восстановления ребят", – добавил спикер ГПСУ.

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