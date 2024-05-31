Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также опубликовал щемящее видео встречи мамы и сына.
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Настоящий подарок сыну – встреча с мамой
Он отметил, что воссоединение мамы-военнопленной и ее сына произошло через более чем 2 года разлуки.
"Это настоящий подарок для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения. И его, и маму переполняют эмоции", – зазанчив омбудсмен.
Лубинец также рассказал, что мальчика Дмитрия ранее вернул домой Офис омбудсмена по временно оккупированным территориям Украины. Военнопленную маму мальчика хотели незаконно осудить россияне.
Дмитрий встретился с мамой, которая вернулась из плена: видео
Детали сегодняшнего обмена
- Украина и Россия провели обмен пленными 31 мая: из вражеского плена удалось вернуть 75 человек. Это воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских.
- Среди военных, которых удалось вернуть, есть те, кто не слышал голоса родных с начала полномасштабного вторжения.
- Во время обмена домой вернулась Марьяна Чечелюк – следователь из Мариуполя, которая 2 года находилась в плену. Она вместе с сестрой прятались от обстрелов в хранилищах Азовстали.