Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він також опублікував щемливе відео зустрічі мами і сина.

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Справжній подарунок сину – зустріч з мамою

Він зауважив, що возз'єднання мами-військовополоненої та її сина сталося через понад 2 роки розлуки.

"Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження. І його, і маму переповнюють емоції", – зазанчив омбудсмен.

Лубінець також розповів, що хлопчика Дмитра раніше повернув додому Офіс омбудсмана з тимчасово окупованих територій України. Військовополонену маму хлопчика хотіли незаконно засудити росіяни.

Дмитро зустрівся з мамою, яка повернулась з полону: відео

Деталі сьогоднішнього обміну