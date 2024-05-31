Детали обмена сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его совам, среди военных, которых удалось вернуть, есть те, кто не слышал голоса родных от начала полномасштабного вторжения.

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Он уточнил, что сегодня вернуть удалось военных и четырех гражданских.

На родную землю возвращаются 75 наших людей! Это воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских – все они уже на родной земле,

– отметил Дмитрий Лубинец.



Украина вернула домой 75 пленных / Фото Офиса Омбудсмена

Уполномоченный по правам человека также отметил, что работники Офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями.

"Не слышали голосов родных с начала войны"

По словам Лубинца, вернувшихся защитников и защитниц, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции.

"Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, ведь некоторые из них не слышали голоса родных с начала российского вторжения на нашу землю", – добавил омбудсмен.

Пленные наконец услышали голоса родных / Фото Офиса Омбудсмена

Далее у возвращенных воинов – теплый ужин, получение чистой одежды, медицинский осмотр, восстановление документов, банковских карточек и реабилитация.

Как отметил омбудсмен, Украина в очередной раз подтверждает свое стремление вернуть всех своих граждан на родную землю и работает в этом направлении.

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