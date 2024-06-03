У якому стані перебувають звільнені з полону бійці прикордонної служби, розповів в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал.

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Виснаження і хвороби

За словами Демченка, двоє визволених військових служили у Донецькому прикордонному загоні та стояли на обороні "Азовсталі". У полон вони потрапили наприкінці травня 2022 року, отже, у російських буцегарнях пробули два роки.

Інші п'ятеро звільнених прикордонників потрапили до полону з першого дня повномасштабного вторгнення. Вони захищали острів Зміїний.

Хлопці дуже виснажені. Втома, саме виснаження, проблеми зі шлунком. Це і астенічний синдром. Це проблеми зі спиною,

– розповів речник ДПСУ про стан побратимів.

За словами врятованих прикордонників, ставлення до них з боку окупантів було "вкрай ганебним".

Демченко наголосив, що попри пережиті нелюдські страждання, захисники мають піднесений настрій, бо таки повернулися на рідну землю. Зараз вони перебувають у медичних закладах, де проходять обстеження. У подальшому на оборонців чекає, як лікування, так і реабілітація. "Це триватиме стільки часу, скільки потрібно для повноцінного відновлення хлопців", – додав речник ДПСУ.

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