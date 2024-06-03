У якому стані перебувають звільнені з полону бійці прикордонної служби, розповів в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал.
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Виснаження і хвороби
За словами Демченка, двоє визволених військових служили у Донецькому прикордонному загоні та стояли на обороні "Азовсталі". У полон вони потрапили наприкінці травня 2022 року, отже, у російських буцегарнях пробули два роки.
Інші п'ятеро звільнених прикордонників потрапили до полону з першого дня повномасштабного вторгнення. Вони захищали острів Зміїний.
Хлопці дуже виснажені. Втома, саме виснаження, проблеми зі шлунком. Це і астенічний синдром. Це проблеми зі спиною,
– розповів речник ДПСУ про стан побратимів.
За словами врятованих прикордонників, ставлення до них з боку окупантів було "вкрай ганебним".
Демченко наголосив, що попри пережиті нелюдські страждання, захисники мають піднесений настрій, бо таки повернулися на рідну землю. Зараз вони перебувають у медичних закладах, де проходять обстеження. У подальшому на оборонців чекає, як лікування, так і реабілітація. "Це триватиме стільки часу, скільки потрібно для повноцінного відновлення хлопців", – додав речник ДПСУ.
Обмін полоненими 31 травня: що відомо
- Внаслідок обміну полоненими до України повернулося 71 військовий та 4 цивільних. 70 чоловіків та 5 жінок.
- Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.
- З полону звільнили 37 представників ЗСУ серед яких 13 бійців Військово-Морських Сил, а також 2 представники Повітряних сил, 21 військовослужбовця Нацгвардії, 7 прикордонників, 6 тероборонців, 4 цивільних українок.
- 19 захисників обороняли острів Зміїний, 14 військовослужбовців охороняли Чорнобильську АЕС, 10 військових стояли на захисті Маріуполя.
- Серед визволених – 24-річна поліцейська Мар'яна Чечелюк. Дівчина разом із коханим – бійцем "Азову" – та 15-річною сестричкою Аліною перебували на "Азовсталі". Мар'яну полонили під час евакуації цивільних, коли дізналися про її професію. З фільтраційного табору дівчину направили у Донецьке СІЗО і два місяці тримали в одиночній камері, а звідти – в Оленівській колонії, потім – у в'язниці в Маріуполі, а згодом – у російському Таганрозі.
- 52-ий обмін від початку повномасштабного вторгнення відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.