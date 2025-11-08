Во время торжеств на Днепропетровщине погибли военные: командиру вручили подозрение

1 ноября в Днепропетровской области во время построения погибли военные. Теперь командиру сообщили о подозрении – следователи говорят, что это он собрал бойцов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора (ОГП) и Государственное бюро расследований (ГБР).

Кому и почему вручили подозрение из-за гибели военных на Днепропетровщине?

В Офисе генпрокурора говорят, что командир нарушил сразу несколько требований. Он не рассредоточил личный состав и не прекратил построение, когда началась тревога.

Следствием установлено, что 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение наград для более 100 военнослужащих на территории Днепропетровской области – в том числе в месте, где находилось гражданское население. Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования по его рассредоточению, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточения военнослужащих. В это время вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава,

– говорится в посте.

Тогда, к сожалению, погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Были ранены еще 36 военнослужащих.

Фамилию офицера, которому вручили подозрение, не разглашают. Известно, что это командир подразделения беспилотных систем.

Ему инкриминируют халатное отношение к службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия. Санкция этой статьи – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Прокуроры просят суд о содержании под стражей без определения залога.

В ГБР добавили: решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило требованиям и приказам военного руководства, в частности, Генштаба.

Российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по скоплению людей, что привело к потерям среди военных и гражданских. 1 ноября 2025 года российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно, типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками "Герань". В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава,

– уточнили в ведомстве.

Важно! На сайте ГБР объяснили: "Подозрение касается исключительно решения, которое привело к трагическим последствиям. Никакие заслуги или предыдущий боевой опыт командира не могут оправдать игнорирование требований безопасности. В военных условиях массовые собрания, церемонии или награждения в районах возможной ракетной опасности недопустимы. Командиры несут личную ответственность за жизнь и безопасность подчиненных".

Бойцы говорят, что точку построения "слил" кто-то из своих

Один из военных, с которым поговорило Суспильное, уверен: вражеские разведывательные дроны в тот день не работали из-за плохой погоды. Так что, место построения сдал кто-то из своих.