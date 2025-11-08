Во время торжеств на Днепропетровщине погибли военные: командиру вручили подозрение
- 1 ноября в Днепропетровской области во время построения погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских из-за комбинированного ракетно-дронового удара российских войск.
- Командиру подразделения беспилотных систем вручили подозрение за халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия.
1 ноября в Днепропетровской области во время построения погибли военные. Теперь командиру сообщили о подозрении – следователи говорят, что это он собрал бойцов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора (ОГП) и Государственное бюро расследований (ГБР).
Кому и почему вручили подозрение из-за гибели военных на Днепропетровщине?
В Офисе генпрокурора говорят, что командир нарушил сразу несколько требований. Он не рассредоточил личный состав и не прекратил построение, когда началась тревога.
Следствием установлено, что 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение наград для более 100 военнослужащих на территории Днепропетровской области – в том числе в месте, где находилось гражданское население. Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования по его рассредоточению, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточения военнослужащих. В это время вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава,
– говорится в посте.
Тогда, к сожалению, погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Были ранены еще 36 военнослужащих.
Фамилию офицера, которому вручили подозрение, не разглашают. Известно, что это командир подразделения беспилотных систем.
Ему инкриминируют халатное отношение к службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия. Санкция этой статьи – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Прокуроры просят суд о содержании под стражей без определения залога.
В ГБР добавили: решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило требованиям и приказам военного руководства, в частности, Генштаба.
Российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по скоплению людей, что привело к потерям среди военных и гражданских. 1 ноября 2025 года российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно, типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками "Герань". В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава,
– уточнили в ведомстве.
Важно! На сайте ГБР объяснили: "Подозрение касается исключительно решения, которое привело к трагическим последствиям. Никакие заслуги или предыдущий боевой опыт командира не могут оправдать игнорирование требований безопасности. В военных условиях массовые собрания, церемонии или награждения в районах возможной ракетной опасности недопустимы. Командиры несут личную ответственность за жизнь и безопасность подчиненных".
Бойцы говорят, что точку построения "слил" кто-то из своих
Один из военных, с которым поговорило Суспильное, уверен: вражеские разведывательные дроны в тот день не работали из-за плохой погоды. Так что, место построения сдал кто-то из своих.