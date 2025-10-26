Российский террор Киева и взрывы в Тульской области: хронология 1341 дня войны

08:03, 26 октября

Беспилотники добрались и до Московской области. Один из них приближался к российской столице, но упал недалеко от города.

Еще несколько дронов атаковали район аэропорта Протасово в Рязанской области.

По данным российского Минобороны, всего зафиксировано 82 дрона в разных регионах страны.