Российский террор Киева и взрывы в Тульской области: хронология 1341 дня войны
В Украине продолжаются 1341-е сутки полномасштабной российской агрессии. Враг продолжает попытки захватить украинские территории и посеять панику среди населения, нанося сокрушительные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. В то же время Силы обороны дают достойный отпор оккупантам на фронте.
О важнейших новостях с передовой, последствиях российских атак и ключевых заявлениях на международной арене рассказывает 24 Канал.
Основные новости за 26 октября
Ночью 82 дрона атаковали Россию
Беспилотники добрались и до Московской области. Один из них приближался к российской столице, но упал недалеко от города.
Еще несколько дронов атаковали район аэропорта Протасово в Рязанской области.
По данным российского Минобороны, всего зафиксировано 82 дрона в разных регионах страны.
За сутки Силы обороны ликвидировали 900 оккупантов.
Также украинские штурмовики освободили село Торское в Донецкой области и взяли в плен оккупантов.
Более 10 мощных взрывов прогремели в Тульской области России
Предварительно, над регионом работали системы ПВО.
По словам местных жителей, взрывы разбудили их около 5 утра.
Яркие вспышки были заметны в небе над Ленинским районом и Заречьем.
После ночной атаки в Киеве есть пострадавшие, среди них – дети
Россияне атаковали Киев дронами типа "Шахед", поразив дома в Деснянском и Оболонском районах.
Под удар попала многоэтажка, обломки упали на крышу другого дома.
Мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что из-за вражеского удара пострадали 29 человек, в том числе шестеро детей. Самому младшему – всего 4 года.
Несколько человек госпитализировали.
Вражеские дроны атаковали Запорожье
Ночью в Запорожье прогремели взрывы из-за атаки российских беспилотников.
Воздушные силы предупреждали о дронной угрозе еще с вечера.