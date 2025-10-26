Укр Рус
26 октября, 07:19
6

Российский террор Киева и взрывы в Тульской области: хронология 1341 дня войны

Татьяна Бабич

В Украине продолжаются 1341-е сутки полномасштабной российской агрессии. Враг продолжает попытки захватить украинские территории и посеять панику среди населения, нанося сокрушительные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. В то же время Силы обороны дают достойный отпор оккупантам на фронте.

О важнейших новостях с передовой, последствиях российских атак и ключевых заявлениях на международной арене рассказывает 24 Канал.

Основные новости за 26 октября

 
08:03, 26 октября

Ночью 82 дрона атаковали Россию

Беспилотники добрались и до Московской области. Один из них приближался к российской столице, но упал недалеко от города.

Еще несколько дронов атаковали район аэропорта Протасово в Рязанской области.

По данным российского Минобороны, всего зафиксировано 82 дрона в разных регионах страны.

08:00, 26 октября

За сутки Силы обороны ликвидировали 900 оккупантов.

Также украинские штурмовики освободили село Торское в Донецкой области и взяли в плен оккупантов.

07:16, 26 октября

Более 10 мощных взрывов прогремели в Тульской области России

Предварительно, над регионом работали системы ПВО.

По словам местных жителей, взрывы разбудили их около 5 утра.

Яркие вспышки были заметны в небе над Ленинским районом и Заречьем.

07:07, 26 октября

После ночной атаки в Киеве есть пострадавшие, среди них – дети

Россияне атаковали Киев дронами типа "Шахед", поразив дома в Деснянском и Оболонском районах.

Под удар попала многоэтажка, обломки упали на крышу другого дома.

Мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что из-за вражеского удара пострадали 29 человек, в том числе шестеро детей. Самому младшему – всего 4 года.

Несколько человек госпитализировали.

07:04, 26 октября

Вражеские дроны атаковали Запорожье

Ночью в Запорожье прогремели взрывы из-за атаки российских беспилотников.

Воздушные силы предупреждали о дронной угрозе еще с вечера.