О важнейших новостях с передовой, последствиях российских атак и ключевых заявлениях на международной арене рассказывает 24 Канал.
Читайте также Туда не впускают инструкторов МАГАТЭ: что оккупанты прячут на ЗАЭС
Основные новости за 26 октября
Более 10 мощных взрывов прогремели в Тульской области России
Предварительно, над регионом работали системы ПВО.
По словам местных жителей, взрывы разбудили их около 5 утра.
Яркие вспышки были заметны в небе над Ленинским районом и Заречьем.
После ночной атаки в Киеве есть пострадавшие, среди них – дети
Россияне атаковали Киев дронами типа "Шахед", поразив дома в Деснянском и Оболонском районах.
Под удар попала многоэтажка, обломки упали на крышу другого дома.
Пострадали 26 человек, в том числе шестеро детей. Несколько человек госпитализировали.
Вражеские дроны атаковали Запорожье
Ночью в Запорожье прогремели взрывы из-за атаки российских беспилотников.
Воздушные силы предупреждали о дронной угрозе еще с вечера.