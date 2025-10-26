О важнейших новостях с передовой, последствиях российских атак и ключевых заявлениях на международной арене рассказывает 24 Канал.

Основные новости за 26 октября

07:16, 26 октября

Более 10 мощных взрывов прогремели в Тульской области России

Предварительно, над регионом работали системы ПВО.

По словам местных жителей, взрывы разбудили их около 5 утра.

Яркие вспышки были заметны в небе над Ленинским районом и Заречьем.

07:07, 26 октября

После ночной атаки в Киеве есть пострадавшие, среди них – дети

Россияне атаковали Киев дронами типа "Шахед", поразив дома в Деснянском и Оболонском районах.

Под удар попала многоэтажка, обломки упали на крышу другого дома.

Пострадали 26 человек, в том числе шестеро детей. Несколько человек госпитализировали.

07:04, 26 октября

Вражеские дроны атаковали Запорожье

Ночью в Запорожье прогремели взрывы из-за атаки российских беспилотников.

Воздушные силы предупреждали о дронной угрозе еще с вечера.