В Украине продолжаются 1341-е сутки полномасштабной российской агрессии. Враг продолжает попытки захватить украинские территории и посеять панику среди населения, нанося сокрушительные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. В то же время Силы обороны дают достойный отпор оккупантам на фронте.