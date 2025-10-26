Про найважливіші новини з передової, наслідки російських атак та ключові заяви на міжнародній арені розповідає 24 Канал.
Читайте також Туди не впускають інструкторів МАГАТЕ: що окупанти ховають на ЗАЕС
Основні новини за 26 жовтня
Понад 10 потужних вибухів прогриміли в Тульській області Росії
Попередньо, над регіоном працювали системи ППО.
За словами місцевих жителів, вибухи розбудили їх близько 5 ранку.
Яскраві спалахи були помітні в небі над Ленінським районом та Заріччям.
Після нічної атаки у Києві є постраждалі, серед них – діти
Росіяни атакували Київ дронами типу "Шахед", уразивши будинки в Деснянському та Оболонському районах.
Під удар потрапила багатоповерхівка, уламки впали на дах іншого будинку.
Постраждало 26 осіб, зокрема шестеро дітей. Кілька людей госпіталізували.
Ворожі дрони атакували Запоріжжя
Вночі в Запоріжжі прогриміли вибухи через атаку російських безпілотників.
Повітряні сили попереджали про дронову загрозу ще звечора.