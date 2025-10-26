Про найважливіші новини з передової, наслідки російських атак та ключові заяви на міжнародній арені розповідає 24 Канал.

Основні новини за 26 жовтня

07:16, 26 жовтня

Понад 10 потужних вибухів прогриміли в Тульській області Росії

Попередньо, над регіоном працювали системи ППО.

За словами місцевих жителів, вибухи розбудили їх близько 5 ранку.

Яскраві спалахи були помітні в небі над Ленінським районом та Заріччям.

07:07, 26 жовтня

Після нічної атаки у Києві є постраждалі, серед них – діти

Росіяни атакували Київ дронами типу "Шахед", уразивши будинки в Деснянському та Оболонському районах.

Під удар потрапила багатоповерхівка, уламки впали на дах іншого будинку.

Постраждало 26 осіб, зокрема шестеро дітей. Кілька людей госпіталізували.

07:04, 26 жовтня

Ворожі дрони атакували Запоріжжя

Вночі в Запоріжжі прогриміли вибухи через атаку російських безпілотників.

Повітряні сили попереджали про дронову загрозу ще звечора.