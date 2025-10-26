Російський терор Києва та вибухи в Тульській області: хронологія 1341 дня війни

В Україні триває 1341-ша доба повномасштабної російської агресії. Ворог продовжує спроби захопити українські території та посіяти паніку серед населення, завдаючи нищівних ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Водночас Сили оборони дають гідну відсіч окупантам на фронті.

Про найважливіші новини з передової, наслідки російських атак та ключові заяви на міжнародній арені розповідає 24 Канал. Читайте також Туди не впускають інструкторів МАГАТЕ: що окупанти ховають на ЗАЕС Основні новини за 26 жовтня 07:16, 26 жовтня Понад 10 потужних вибухів прогриміли в Тульській області Росії Попередньо, над регіоном працювали системи ППО. За словами місцевих жителів, вибухи розбудили їх близько 5 ранку. Яскраві спалахи були помітні в небі над Ленінським районом та Заріччям. 07:07, 26 жовтня Після нічної атаки у Києві є постраждалі, серед них – діти Росіяни атакували Київ дронами типу "Шахед", уразивши будинки в Деснянському та Оболонському районах. Під удар потрапила багатоповерхівка, уламки впали на дах іншого будинку. Постраждало 26 осіб, зокрема шестеро дітей. Кілька людей госпіталізували. 07:04, 26 жовтня Ворожі дрони атакували Запоріжжя Вночі в Запоріжжі прогриміли вибухи через атаку російських безпілотників. Повітряні сили попереджали про дронову загрозу ще звечора.