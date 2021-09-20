"Гнев переполняет меня": СМИ показали фото подозреваемого в стрельбе в Перми

В Пермском университете России 20 сентября случилась стрельба, в результате которой погибли 8 человек. По информации СМИ, нападавшим был 18-летний Тимур Бекмансуров.

СМИ уже нашли фото предполагаемого нападавшего. На них видно молодого человека с длинными волосами каштанового цвета.

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Стрелок погиб

Во время задержания нападавшего сильно ранили. Медики пытались его спасти, однако тщетно – он погиб. Бекмансуров знал, что преступление будет стоить ему жизни. Накануне в социальных сетях он признался в том, что планирует осуществить.

Парень давно готовился к преступлению. Деньги на оружие он собирал еще с 10 класса. Сначала юноша намеревался открыть стрельбу в школе, которую когда-то закончил. Однако Бекмансуров решил, что она "не слишком приятное место, чтобы провести там последние 20 минут своей жизни".

Юноша также подчеркивал, что не является сторонником никаких экстремистских организаций.

Что известно о трагедии в Пермском университете

Утром 20 сентября во дворе университета неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия.

Чтобы спастись, студенты начали выпрыгивать из окон. Часть людей забаррикадировалась в аудиториях.

В Следственном комитете России сообщили о 8 погибших и по меньшей мере 19 пострадавших в результате стрельбы.

Информация о смерти нападавшего отличается в разных источниках. Так, губернатор Пермского края подтвердил это, а вуз удалил сообщение о ликвидации стрелка.

Смотрите видео стрельбы в Пермском университете: