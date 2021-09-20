"Гнів переповнює мене": ЗМІ показали фото підозрюваного у стрілянині в Пермі

У Пермському університеті Росії 20 вересня трапилася стрілянина, внаслідок якої загинули 8 людей. За інформацією ЗМІ, нападником був 18-річний Тимур Бекмансуров.

ЗМІ вже знайшли фото ймовірного нападника. На них видно молодого чоловіка з довгим волоссям каштанового кольору.

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Стрілок загинув

Під час затримання нападника сильно поранили. Медики намагалися його врятувати, однак марно – він загинув. Бекмансуров знав, що злочин коштуватиме йому життя. Напередодні у соціальних мережах він зізнався у тому, що планує здійснити.

Хлопець давно готувався до злочину. Гроші на зброю він збирав ще з 10 класу. Спершу юнак мав намір відкрити стрілянину у школі, яку колись закінчив. Однак Бекмансуров вирішив, що вона "не надто приємне місце, аби провести там останні 20 хвилин свого життя".

Юнак також наголошував, що не є прихильником жодних екстремістських організацій.

Що відомо про трагедію у Пермському університеті

Зранку 20 вересня на подвір'ї університету невідомий відкрив вогонь з вогнепальної зброї.

Аби врятуватися студенти почали вистрибувати з вікон. Частина людей забарикадувалася в аудиторіях.

У слідчому комітеті Росії повідомили про 8 загиблих та щонайменше 19 постраждалих внаслідок стрілянини.

Дивіться відео стрілянини у Пермському університеті: