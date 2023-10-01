"Год моей верности народу Украины": исповедь бойца 47 ОМБр

Этот текст можно было бы начать с очень трагических фраз. Или можно было прибегнуть к победным интонациям, чтобы рассказать, как я решил стать военным. Но не уверен, что этого было достаточно для описания моей лучшей работы в мире. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Нас готовили к самому заминированному участку на планете

Еще в сентябре 2022 года я был гражданским, который решил делать то, что правильно. Моя работа не была слишком важна для обороны. А вот моя способность донатить была примерно на уровне "минимум". Поэтому впоследствии прошел собеседование в 47 штурмовой полк (сейчас 47 ОМБр), а через месяц и прибыл в ТЦК.

Читайте также Пример СССР подтверждает, что Россия тоже может развалиться

Из-за юного возраста и отсутствия срочной службы, мобилизовать меня не могли. И почему-то еще много раз спрашивали, не передумал ли. И все же я поехал в учебный центр, подписал контракт и 3 октября принял присягу на верность народу Украины.

Затем была базовая подготовка, после которой наконец-то смог попасть в свою бригаду. Мы долго еще не воевали и я часто слышал сетование на то, что "мы все пришли сюда не для того, чтобы сидеть в тылу".

Но бригада была на этапе формирования. Мы учились, осваивали технику и улучшали навыки. Как оказалось, нас готовили к пробиванию линии фронта на одном из направлений. Как потом увидел и почувствовал, говорилось о прогрызании хорошо укрепленной обороны на наиболее заминированном участке планеты.

Страх никуда не девается, но есть кое-что важнее

Конечно, как и у каждого человека, всегда во мне было много страха. Сначала боялся перемен, которые меня ждут. Затем боялся отправки на войну. После этого боялся начала своего первого штурма. Сейчас боюсь возвращения на фронт после лечения.

Заметьте На Западе до сих пор не понимают, как должна завершиться война в Украине

Но эти страхи нивелируются, когда вспоминаю, что и кто нам грозит. А это потомки именно тех людей, которые раньше уморили голодом миллионы только для уничтожения идентичности. Это внуки тех же людей, которые без угрызений совести устраивали массовые депортации и расстрелы. Это те люди, которые сейчас насилуют сотни женщин на оккупированных территориях, а затем вывозят в Россию украинских детей.

Если только на минуту вообразить, что с нами будет в случае поражения, появляется уже не страх, а осознание ужаса. Поэтому никогда даже не закрадывалось мнение о том, что сделал неправильный шаг. Кстати, такого не бывает даже, когда бабушка говорит, что я "залез в ср*ку".

И, наконец, этот жизненный опыт мне достаточно много дал. Как-то понял, что без него я никогда не узнал бы, что такое настоящая любовь к ближнему. К сожалению, также и узнал, что такое грусть, которая навсегда поселяется в твоей душе.

Возможно, в завершение я должен написать что-то очень позитивное, чтобы как можно больше людей присоединялось к нашим рядам. Но не думаю, что смогу на кого повлиять настолько. Хочу только напомнить одну банальную и давно известную вещь. Мы живем в то время, когда кровью запекается наша история. Поэтому каждый должен сам выбрать, будут ли о нем вспоминать потомки.