Голые веселились и нюхали белый порошок: появилось новое видео с украинками в Дубае (18+)

Апрельский скандал с обнаженной фотосессией украинок в Дубае получил продолжение. Появилось видео с порно-вечеринки, которую накануне ню-съемок организовал киевлянин Виталий Гречин.

На ролике можно увидеть полуголых девушек, белую субстанцию похожую на порошок, возможно, – это кокаин. Сами участники оргии называют его "сахарной пудрой".

Читайте также Обнаженная фотосессия в Дубае: все, что известно о скандале и задержанных украинках

Модели одеты в форму украинской полиции. Одна из них попробовала порошок на вкус и после этого устроила оральный секс с другой участницей вечеринки.

На видеозаписи также можно увидеть и самого Виталия Гречина, который пристально что-то высматривал, расставив ноги одной из девушек.

Появилось новое видео с украинками в Дубае (18+)

Голых девушек задержали в ОАЭ: что известно

В апреле на балконе дома в курортном районе Дубай 40 девушек устроили обнаженную фотосессию. Очевидцы вызвали правоохранителей.

Все из-за того, что в ОАЭ действуют строгие законы относительно внешнего вида. Если вы находитесь в публичном месте, одежда должна закрывать большую часть тела.

Выяснилось, что 11 девушек – украинки, это подтвердили в МИД. В генконсульстве России, что еще 8 задержанных и инициатор съемки – их граждане.

За пикантную съемку нарушительницам грозило заключение сроком до 6 месяцев и штраф в размере 5 000 дирхамов (примерно 38 тысяч гривен).

К теме Брат задержанной в ОАЭ украинки прокомментировал обнаженную фотосессию