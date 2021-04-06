11 украинок задержали в ОАЭ из-за откровенной съемки на балконе отеля. В семье Яны, одной из них, прокомментировали инцидент.

Заметим, что украинские дипломаты в ОАЭ взаимодействуют с местными правоохранителями. Консул посетит задержанных уже сегодня, 6 апреля.

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Семья не знала о планах девушки

Как сообщил брат 20-летней задержанной, родные знали, что она уехала на отдых в ОАЭ. В то же время – без подробностей о том, что она там намерена делать.

Да, там какая-то фотосессия должна была быть у нее... У меня информации больше об этом нет никакой,

– отметил он.

Девушка публиковала фото и видео о своем отдыхе в соцсети. В частности – делилась с подписчиками, как она завтракает, на чем ездит и где живет. Публиковала также кадры с подругами.

Обратите внимание! По информации СМИ, девушки якобы снимались для израильской версии неизвестного американского сайта для взрослых.

Голых девушек задержали в ОАЭ: что известно