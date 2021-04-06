Брат задержанной в ОАЭ украинки прокомментировал обнаженную фотосессию
11 украинок задержали в ОАЭ из-за откровенной съемки на балконе отеля. В семье Яны, одной из них, прокомментировали инцидент.
Источник:ТСН
Заметим, что украинские дипломаты в ОАЭ взаимодействуют с местными правоохранителями. Консул посетит задержанных уже сегодня, 6 апреля.
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Семья не знала о планах девушки
Как сообщил брат 20-летней задержанной, родные знали, что она уехала на отдых в ОАЭ. В то же время – без подробностей о том, что она там намерена делать.
Да, там какая-то фотосессия должна была быть у нее... У меня информации больше об этом нет никакой,
– отметил он.
Девушка публиковала фото и видео о своем отдыхе в соцсети. В частности – делилась с подписчиками, как она завтракает, на чем ездит и где живет. Публиковала также кадры с подругами.
Голых девушек задержали в ОАЭ: что известно
- 3 апреля на балконе дома в курортном районе Дубай 40 девушек устроили обнаженную фотосессию. Очевидцы вызвали правоохранителей.
- Все из-за того, что в ОАЭ действуют строгие законы относительно внешнего вида. Если вы находитесь в публичном месте, одежда должна закрывать большую часть тела.
- Выяснилось, что 11 девушек – украинки, это подтвердили в МИД. В генконсульстве России, что еще 8 задержанных и инициатор съемки – их граждане.
- За пикантную съемку нарушительницам грозит заключение сроком до 6 месяцев и штраф в размере 5 000 дирхамов (примерно 38 тысяч гривен).
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