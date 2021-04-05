В Дубае арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фотосессию в обнаженном виде на балконе небоскреба. Среди задержанных могут быть и украинки.

Правоохранителей вызвали жители соседнего небоскреба, когда увидели из окон пикантную фотосессию. Читайте также Тайные вечеринки в "закрытых" ресторанах: во Франции расследуют карантинные развлечения министров В ОАЭ группу людей арестовали за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов 17 девушек и 1 мужчина решили устроить "обнаженную" фотосессию;

туда сразу прибыли правоохранители, которые и арестовали компанию, обвинив ее в публичном разврате;

им грозит наказание в виде заключения сроком до 6 месяцев и штраф в размере 5 000 дирхамов (примерно 38 тысяч гривен);

в телеграм-каналах пишут, что среди арестованных есть 5 украинок, 3 девушки из России и 2 – из Беларуси. Важно! В ОАЭ действуют строгие законы относительно непристойного поведения в общественных местах. В частности, даже за поцелуи на публике или употребление алкоголя без лицензии попадают в тюрьму. В ОАЭ группа людей устроила обнаженную фотосессию: фото, видео (18+)