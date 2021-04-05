В ОАЭ 17 девушек арестовали за обнаженную фотосессию: среди них могут быть украинки – фото 18+
В Дубае арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фотосессию в обнаженном виде на балконе небоскреба. Среди задержанных могут быть и украинки.
Источник:ABC News
Правоохранителей вызвали жители соседнего небоскреба, когда увидели из окон пикантную фотосессию.
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В ОАЭ группу людей арестовали за обнаженную фотосессию
- на балконе одного из небоскребов 17 девушек и 1 мужчина решили устроить "обнаженную" фотосессию;
- туда сразу прибыли правоохранители, которые и арестовали компанию, обвинив ее в публичном разврате;
- им грозит наказание в виде заключения сроком до 6 месяцев и штраф в размере 5 000 дирхамов (примерно 38 тысяч гривен);
- в телеграм-каналах пишут, что среди арестованных есть 5 украинок, 3 девушки из России и 2 – из Беларуси.
В ОАЭ группа людей устроила обнаженную фотосессию: фото, видео (18+)
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