У Дубаї заарештували 17 дівчат та чоловіка, які робили фотосесію в оголеному вигляді на балконі хмарочоса. Серед затриманих можуть бути й українки.

Правоохоронців викликали мешканці сусіднього хмарочоса, коли побачили з вікон пікантну фотосесію. Читайте також Таємні вечірки у "закритих" ресторанах: у Франції розслідують карантинні розваги міністрів В ОАЕ групу людей арештували за оголену фотосесію на балконі одного з хмарочосів 17 дівчат та 1 чоловік вирішили влаштувати "оголену" фотосесію;

туди одразу прибули правоохоронці, які й арештували компанію, звинувативши її у публічній розпусті;

їм загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном до 6 місяців та штраф у розмірі 5 000 дирхамів (приблизно 38 тисяч гривень);

у телеграм-каналах пишуть, що серед арештованих є 5 українок, 3 дівчини з Росії та 2 – з Білорусі. Важливо! В ОАЕ діють суворі закони щодо непристойної поведінки у громадських місцях. Зокрема, навіть за поцілунки на публіці або вживання алкоголю без ліцензії потрапляють до в'язниці. В ОАЕ група людей влаштувала оголену фотосесію: фото, відео (18+)