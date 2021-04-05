У час локдауну міністри Франції могли веселитися під час вечірок у закритих для громадськості ресторанах. Правоохоронці вже розпочали розслідування.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін наказав притягнути до відповідальності організаторів та інших відвідувачів вечірок у розпал пандемії.

Зауважте Прем'єр Великої Британії Джонсон може оголосити про послаблення локдауну вже завтра, – ЗМІ

Після повідомлення M6 я попросив префекта паризької поліції перевірити правдивість повідомлених фактів, щоб, якщо вони підтвердяться, притягти до відповідальності організаторів і учасників цих таємних обідів,

– написав Дарманен

Представники французьких ЗМІ вже передали правоохоронцям інформацію, корисну для слідства.

Що було раніше