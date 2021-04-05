Во время локдауна министры Франции могли веселиться во время вечеринок в закрытых для общественности ресторанах. Правоохранители уже начали расследование.

Кроме того, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин приказал привлечь к ответственности организаторов и других посетителей вечеринок в разгар пандемии.

Заметьте Премьер Великобритании Джонсон может объявить об ослаблении локдауна уже завтра, – СМИ

После сообщения M6 я попросил префекта парижской полиции проверить правдивость сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов,

– написал Дарманин

Представители французских СМИ уже передали правоохранителям информацию, полезную для следствия.

Что было раньше