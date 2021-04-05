Тайные вечеринки в ресторанах: во Франции расследуют карантинные развлечения министров
Во время локдауна министры Франции могли веселиться во время вечеринок в закрытых для общественности ресторанах. Правоохранители уже начали расследование.
Источник:Le Parisien
Кроме того, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин приказал привлечь к ответственности организаторов и других посетителей вечеринок в разгар пандемии.
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После сообщения M6 я попросил префекта парижской полиции проверить правдивость сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов,
– написал Дарманин
Представители французских СМИ уже передали правоохранителям информацию, полезную для следствия.
Что было раньше
- Французский телеканал М6 2 апреля опубликовал репортаж о тайной работе французских ресторанов во время карантина.
- Журналисты показали, что в заведениях не придерживаются элементарных мер безопасности. В частности, не носят защитные маски.
- Организатор тайной вечеринки бизнесмен Пьер-Жан Шаленсон заявил, что его гостями были и французские министры. Вместе с тем после Шаленсон заявил, что это была всего лишь шутка.
- В парламенте уже отреагировали на инцидент. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр отметил, что во время карантина никто не имеет привилегий.
- Если вину должностных лиц докажут, им грозит отставка.
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