11 українок затримали в ОАЕ через відверту зйомку на балконі готелю. У сім'ї Яни, однієї з них, прокоментували інцидент.

Зауважимо, що українські дипломати в ОАЕ взаємодіють із місцевими правоохоронцями. Консул відвідає затриманих вже сьогодні, 6 квітня.

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Сім'я не знала про плани дівчини

Як повідомив брат 20-річної затриманої, рідні знали, що вона поїхала на відпочинок в ОАЕ. Водночас – без подробиць про те, що вона там має намір робити.

Так, там якась фотосесія повинна була бути в неї... У мене інформації більше про це немає ніякої,

– зазначив він.

Дівчина публікувала фото та відео про свій відпочинок у соцмережі. Зокрема – ділилася з підписниками, як вона снідає, на чому їздить та де живе. Публікувала також кадри з подругами.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, дівчата нібито знімалися для ізраїльської версії невідомого американського вебсайту для дорослих.

Голих дівчат затримали в ОАЕ: що відомо