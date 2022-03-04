Google прекратил продажи рекламы в России, в том числе и в Youtube
Источник:Reuters
Google заявила, что прекратила продажу онлайн рекламы в России. Этот запрет распространяется как на поиск, так и на YouTube.
Ведущий продавец онлайн-рекламы Google (дочерняя компания Alphabet Inc) последовал примеру Twitter Inc и Snap Inc после вторжения России в Украину.
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В компании подчеркнули, что на это решение повлияла ситуация с войной против Украины.
В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это необходимо,
– объяснили в Google.
Добавим, что ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью своих технологий. Мол, их политика запрещает маркетинг, который пытается воспользоваться войной, за исключением протестной или антивоенной рекламы.
В то же время российский регулятор связи Роскомнадзор приказал Google прекратить показ рекламы о потерях россиян в Украине, а затем просил прекратить показ на YouTube рекламы с информацией об Украине.
Ранее мы сообщали, что компания Google выразила поддержку Украине и помогла с работой некоторых функций.
Что Google сделал для Украины
- Включили уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, то видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.
- Отключили некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы обеспечить безопасность граждан (речь о показе живого трафика и популярных мест).
- Автоматически ужесточили защиту аккаунтов Google для украинцев.
- Выделили 15 миллионов долларов на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.
- Сражаются с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.
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