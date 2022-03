Google прекратил продажи рекламы в России, в том числе и в Youtube

Google заявила, что прекратила продажу онлайн рекламы в России. Этот запрет распространяется как на поиск, так и на YouTube.

Ведущий продавец онлайн-рекламы Google (дочерняя компания Alphabet Inc) последовал примеру Twitter Inc и Snap Inc после вторжения России в Украину.

К теме В Украине развенчали очередной фейк о метках Google Maps

В компании подчеркнули, что на это решение повлияла ситуация с войной против Украины.

В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это необходимо,

– объяснили в Google.

Добавим, что ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью своих технологий. Мол, их политика запрещает маркетинг, который пытается воспользоваться войной, за исключением протестной или антивоенной рекламы.

В то же время российский регулятор связи Роскомнадзор приказал Google прекратить показ рекламы о потерях россиян в Украине, а затем просил прекратить показ на YouTube рекламы с информацией об Украине.

Ранее мы сообщали, что компания Google выразила поддержку Украине и помогла с работой некоторых функций.

Что Google сделал для Украины

Включили уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, то видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.

Отключили некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы обеспечить безопасность граждан (речь о показе живого трафика и популярных мест).

Автоматически ужесточили защиту аккаунтов Google для украинцев.

Выделили 15 миллионов долларов на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.

Сражаются с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!