Google припинив продаж реклами в Росії, зокрема і в Youtube

Google заявила, що припинила продаж онлайн-реклами в Росії. Ця заборона поширюється як на пошук, так і на YouTube.

Провідний продавець онлайн-реклами Google (дочірня компанія Alphabet Inc) послідував прикладу Twitter Inc і Snap Inc після вторгнення Росії в Україну.

У компанії наголосили, що на це рішення вплинула ситуація з війною проти України.

У світлі надзвичайних обставин ми призупиняємо рекламу Google у Росії. Ситуація швидко розвивається, і ми продовжуватимемо ділитися оновленнями, коли це необхідно,

– пояснили в Google.

Додамо, що раніше Google заборонив російським державним ЗМІ купувати або продавати рекламу за допомогою своїх технологій. Мовляв, їхня політика забороняє маркетинг, який прагне скористатися війною, за винятком протестної або антивоєнної реклами.

Водночас російський регулятор зв'язку Роскомнагляд наказав Google припинити показ реклами про втрати росіян в Україні, а згодом – просив припинити показ на YouTube реклами з інформацією про Україну.

Раніше ми повідомляли, що компанія Google висловила підтримку Україні та допоомгла з роботою деяких фукнкцій.

Що Google зробив для України

Включили сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.

Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян (йдеься про показ живого трафіку та популярних місць).

Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.

Виділили 15 мільйонів доларів на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.

Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.

