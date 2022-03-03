Проте ця інформація не відповідає дійсності.
До теми По всій Україні можуть спостерігатись перебої в роботі Google-сервісів: що сталося
Насправді Google обмежив можливість додавання нових міток на карти. А за цим фактом працюють українські спецслужби.
Раніше ми повідомляли, що компанія Google висловила підтримку Україні та допоомгла з роботою деяких фукнкцій.
Що Google зробив для України
- Включили сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.
- Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян (йдеься про показ живого трафіку та популярних місць).
- Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.
- Виділили 15 мільйонів доларів на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.
- Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.
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