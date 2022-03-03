Проте ця інформація не відповідає дійсності.

До теми По всій Україні можуть спостерігатись перебої в роботі Google-сервісів: що сталося

Насправді Google обмежив можливість додавання нових міток на карти. А за цим фактом працюють українські спецслужби.

Раніше ми повідомляли, що компанія Google висловила підтримку Україні та допоомгла з роботою деяких фукнкцій.

Що Google зробив для України

  • Включили сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.
  • Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян (йдеься про показ живого трафіку та популярних місць).
  • Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.
  • Виділили 15 мільйонів доларів на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.
  • Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.

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