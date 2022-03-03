Однако эта информация не соответствует действительности.

К теме По всей Украине могут наблюдаться перебои в работе Google-сервисов: что произошло

На самом деле, Google ограничил возможность добавления новых меток на карты. А по этому факту работают украинские спецслужбы.

Ранее мы сообщали, что компания Google выразила поддержку Украине и помогла с работой некоторых функций.

Что Google сделал для Украины

Включили уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.

Отключили некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы обеспечить безопасность граждан (речь о показе живого трафика и популярных мест).

Автоматически ужесточили защиту аккаунтов Google для украинцев.

Выделили 15 миллионов долларов на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.

Сражаются с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.

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