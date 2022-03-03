Однако эта информация не соответствует действительности.
К теме По всей Украине могут наблюдаться перебои в работе Google-сервисов: что произошло
На самом деле, Google ограничил возможность добавления новых меток на карты. А по этому факту работают украинские спецслужбы.
Ранее мы сообщали, что компания Google выразила поддержку Украине и помогла с работой некоторых функций.
Что Google сделал для Украины
- Включили уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.
- Отключили некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы обеспечить безопасность граждан (речь о показе живого трафика и популярных мест).
- Автоматически ужесточили защиту аккаунтов Google для украинцев.
- Выделили 15 миллионов долларов на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.
- Сражаются с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.
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