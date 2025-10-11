Вблизи Москвы в субботу, 11 октября, начался масштабный пожар на предприятии. Из-за этого в небо поднялся густой черный дым, на место поехали пожарные.

Что известно о возгорании склада в российской Электростали?

Днем 11 октября в Электростали, что расположена в Подмосковье, загорелся склад пенопласта. Огонь распространился на площадь 1500 квадратных метров. Вследствие пожара там рухнула крыша, которая частично разрушилась.

Много черного дыма поднялись над городом. Специалисты МЧС сразу же начали тушить пожар на складе. Чтобы потушить пенопласт, горящий, к складу приехали 55 спасателей и 17 единиц техники. Пожарные также защищали соседние здания, чтобы пламя не перекинулось дальше. Предварительно, пострадавших нет.

По словам местных жителей, в здании, где произошел пожар, изготавливают теплоизоляционные материалы, Причины возгорания до сих пор неизвестны.

