В небо поднялся черный дым: в Подмосковье случился пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров
- В Подмосковье в Электростали загорелся склад пенопласта на площади 1500 квадратных метров.
- Для тушения пожара привлекли 55 спасателей и 17 единиц техники, а причины возгорания остаются неизвестными.
Вблизи Москвы в субботу, 11 октября, начался масштабный пожар на предприятии. Из-за этого в небо поднялся густой черный дым, на место поехали пожарные.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ASTRA.
Что известно о возгорании склада в российской Электростали?
Днем 11 октября в Электростали, что расположена в Подмосковье, загорелся склад пенопласта. Огонь распространился на площадь 1500 квадратных метров. Вследствие пожара там рухнула крыша, которая частично разрушилась.
В Электростали вспыхнул масштабный пожар: видео
Много черного дыма поднялись над городом. Специалисты МЧС сразу же начали тушить пожар на складе. Чтобы потушить пенопласт, горящий, к складу приехали 55 спасателей и 17 единиц техники. Пожарные также защищали соседние здания, чтобы пламя не перекинулось дальше. Предварительно, пострадавших нет.
Над городом в Подмосковье видели густой дым: смотрите видео
В Электростали горел склад: видео из соцсетей
По словам местных жителей, в здании, где произошел пожар, изготавливают теплоизоляционные материалы, Причины возгорания до сих пор неизвестны.
Пожары в России: последние новости
В ночь на 9 октября на Волгоградщине была атака беспилотников. Дроны достигли территории Коробковского газоперерабатывающего завода в городе Котово. Там были повреждены котельные завода, а также произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса.
16 сентября 2025 года на аэродроме "Морозовск" в Ростовской области России произошел пожар на стоянке самолетов и в инженерной зоне военной базы. Причина пожара официально не установлена. Есть предположение, что возгорание вызвала атака дронов.
В июне вспыхнули крупные лесные пожары на Забайкалье. Огонь подошел близко к российскому городу Чита. Однако российские власти потеряли возможность оперативно остановить катастрофу. Она предпочитает военным потребностям, а потому ресурсов для борьбы с лесными пожарами не хватает.