У небо піднявся чорний дим: у Підмосков'ї сталася пожежа на площі 1,5 тисячі квадратних метрів
- У Підмосков'ї в Електросталі загорівся склад пінопласту на площі 1500 квадратних метрів.
- Для гасіння пожежі залучили 55 рятувальників та 17 одиниць техніки, а причини загоряння залишаються невідомими.
Поблизу Москви в суботу, 11 жовтня, почалася масштабна пожежа на підприємстві. Через це в небо піднявся густий чорний дим, на місце поїхали вогнеборці.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ASTRA.
Дивіться також Росіяни могли втратити бойовий гелікоптер Ка-52
Що відомо про загоряння складу в російській Електросталі?
Удень 11 жовтня в Електросталі, що розташована в Підмосков'ї, загорівся склад пінопласту. Вогонь поширився на площу 1500 метрів квадратних. Внаслідок пожежі там впав дах, який частково зруйнувався.
В Електросталі спалахнула масштабна пожежа: відео
Багато чорного диму піднялися над містом. Фахівці МЧС одразу ж почали гасити пожежу на складі. Аби загасити пінопласт, що палає, до складу приїхали 55 рятувальників та 17 одиниць техніки. Пожежники також захищали сусідні будівлі, щоб полум’я не перекинулося далі. Попередньо, постраждалих немає.
Над містом в Підмосков'ї бачили густий дим: дивіться відео
В Електросталі горів склад: відео із соцмереж
За словами місцевих жителів, у будівлі, де сталася пожежа, виготовляють теплоізоляційні матеріали, Причини загоряння досі невідомі.
Пожежі в Росії: останні новини
У ніч проти 9 жовтня на Волгоградщині була атака безпілотників. Дрони досягли території Коробковського газопереробного заводу в місті Котово. Там було пошкоджено котельні заводу, а також сталося займання на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.
16 вересня 2025 року на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області Росії сталася пожежа на стоянці літаків та в інженерній зоні військової бази. Причина пожежі офіційно не встановлена. Є припущення, що загоряння спричинила атака дронів.
У червні спалахнули великі лісові пожежі на Забайкаллі. Вогонь підійшов близько до російського міста Чита. Однак російська влада втратила можливість оперативно зупинити катастрофу. Вона надає перевагу військовим потребам, а тому ресурсів для боротьби з лісовими пожежами бракує.