Про це ввечері вівторка, 16 вересня, повідомив "Кримський вітер", передає 24 Канал. Моніторингова група посилається на дані супутникової зйомки.

Що відомо про пожежу на аеродромі?

Аеродром "Морозовськ" є базою 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. У його складі – бомбардувальники Су-34 і винищувачі Су-30/35.

Причина пожежі невідома. Можливо, була атака,

– йдеться в повідомленні.

Пожежа на супутникових знімках / Фото "Кримський вітер"

Аеродром "Морозовськ" у Ростовській області / Фото "Кримський вітер"

Нагадаємо, військовий аеродром уже ставав ціллю українських атак. У серпні 2024 року ГУР МОУ доповіло про ліквідацію Су-34 та ймовірне пошкодження ще двох літаків такого типу. Окрім того, було знищено ворожий склад авіаційного озброєння.

