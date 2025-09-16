Об этом вечером вторника, 16 сентября, сообщил "Крымский ветер", передает 24 Канал. Мониторинговая группа ссылается на данные спутниковой съемки.

Смотрите также Похожие на "Шахеды": что известно об украинских дронах-камикадзе UAS SETH, которые бьют по России

Что известно о пожаре на аэродроме?

Аэродром "Морозовск" является базой 559-го бомбардировочного авиационного полка России. В его составе – бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30/35.

Причина пожара неизвестна. Возможно, была атака,
– говорится в сообщении.

Спутниковый снимок пожара на аэродроме Морозовск 16 сентября 2025 годаПожар на спутниковых снимках / Фото "Крымский ветер"

Аэродром Морозовск в Ростовской области России Аэродром "Морозовск" в Ростовской области / Фото "Крымский ветер"

Напомним, военный аэродром уже становился целью украинских атак. В августе 2024 года ГУР МОУ доложило о ликвидации Су-34 и вероятном повреждении еще двух самолетов такого типа. Кроме того, был уничтожен вражеский склад авиационного вооружения.

Российская авиация: последние новости

  • Россия начала использовать спортивно-тренировочные самолеты Як-52 для перехвата украинских дальнобойных дронов "в стиле Первой мировой войны". Вероятно, это вызвано недостаточным количеством средств ПВО и проблемами с боевой авиацией.

  • На одном из репортажей с российско-белорусских военных учений "Запад-2025" заметили приспущенный надувной макет истребителя Су-33.

  • Новый реактивный российский дрон "Герань-3" оснащен китайским турбореактивным двигателем Telefly JT80, что увеличивает его стоимость на несколько десятков тысяч долларов по сравнению с "Герань-2".