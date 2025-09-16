Об этом вечером вторника, 16 сентября, сообщил "Крымский ветер", передает 24 Канал. Мониторинговая группа ссылается на данные спутниковой съемки.
Что известно о пожаре на аэродроме?
Аэродром "Морозовск" является базой 559-го бомбардировочного авиационного полка России. В его составе – бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30/35.
Причина пожара неизвестна. Возможно, была атака,
– говорится в сообщении.
Пожар на спутниковых снимках / Фото "Крымский ветер"
Аэродром "Морозовск" в Ростовской области / Фото "Крымский ветер"
Напомним, военный аэродром уже становился целью украинских атак. В августе 2024 года ГУР МОУ доложило о ликвидации Су-34 и вероятном повреждении еще двух самолетов такого типа. Кроме того, был уничтожен вражеский склад авиационного вооружения.
Российская авиация: последние новости
Россия начала использовать спортивно-тренировочные самолеты Як-52 для перехвата украинских дальнобойных дронов "в стиле Первой мировой войны". Вероятно, это вызвано недостаточным количеством средств ПВО и проблемами с боевой авиацией.
На одном из репортажей с российско-белорусских военных учений "Запад-2025" заметили приспущенный надувной макет истребителя Су-33.
Новый реактивный российский дрон "Герань-3" оснащен китайским турбореактивным двигателем Telefly JT80, что увеличивает его стоимость на несколько десятков тысяч долларов по сравнению с "Герань-2".