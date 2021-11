"Говорят о более сотни погибших": в Сьерра-Леоне взорвался танкер

В столице Сьерра-Леоне – городе Фритаун – 5 ноября взорвался танкер Afuel. Число жертв пока не установлено. Местные СМИ сообщают, что их может быть больше сотни.

В считанные мгновения после взрыва пламя охватило территорию вокруг. Вспыхнули здания поблизости. В частности, магазины.

Отметьте В Мексике произошел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод: есть погибшие и пострадавшие

Очевидцы рассказывают о нескольких обгоревших телах, лежавших на дороге. Госпожа-мэр города Ивонн Аки-Сойер заявила, что кадры, обнародованные в сети, просто ужасают.

Ходят слухи, что более 100 человек погибли,

– заявила политик.

Она рассказала, что на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Аки-Сойер также выразила соболезнования родным погибших. Она заверила, что власти будут делать все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия трагедии.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био назвал взрыв национальной трагедией. Он рассказал, что посетил больницы, а теперь отправляется на место трагедии.

Взрыв в Сьерра-Леоне: смотрите видео

Президент прибыл в больницу: смотрите видео

Взрыв в Италии

В Италии в городе Пинероло произошел взрыв в жилом доме. В результате трагедии погибли по меньшей мере 2 человека.

Кроме того, 3 человека пострадали в результате пожара.

Очевидцы рассказали, что в считанные минуты до трагедии жители почувствовали резкий запах газа. Впоследствии прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

Сообщение Yvonne Aki-Sawyerr Mayor of Freetown:

I am saddened to hear about an explosion along Bai Bureh Road, Wellington, after a truck carrying fuel collided with another truck.

The video and photo footage making rounds on social media are harrowing. There are rumors that more than 100 people have lost their lives. The extent of damage to property is unknown.

Even though I cannot be there in person, our Metropolitan Police and Deputy Mayor are at the scene, supporting the National Disaster Management Agency (NDMA), who is leading response. Freetown City Council’s Disaster Response Team along with the Councillor of the Ward, Cllr Arthur Shekie will meet NDMA first thing tomorrow morning to conduct needs assessment.

My sympathies go out to the families and loved ones of the victims of the explosion. May the souls of the departed rest in perfect peace.