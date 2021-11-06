"Кажуть про понад сотню загиблих": у Сьєрра-Леоне вибухнув танкер
Джерело:Daily Sabah
У столиці Сьєрра-Леоне – місті Фрітаун – 5 листопада вибухнув танкер Afuel. Кількість жертв наразі не встановили. Місцеві ЗМІ повідомляють, що їх може бути понад сотня.
У лічені миті після вибуху полум'я охопило територію навколо. Спалахнули будівлі поблизу. Зокрема, крамниці.
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Очевидці розповідають про декілька обгорілих тіл, які лежали на дорозі. Пані-мер міста Івонн Акі-Сойєр заявила, що кадри, оприлюднені у мережі, просто жахають.
Ходять чутки, що понад 100 людей загинули,
– заявила політикиня.
Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо назвав вибух національною трагедією. Він розповів, що відвідав лікарні, а тепер вирушає на місце трагедії.
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