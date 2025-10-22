После массированной атаки ввели графики: как будут выключать свет в Днепре 22 октября
- В Днепре после массированной российской атаки возобновили графики стабилизационных отключений электроэнергии.
- Информацию об отключении можно получить на сайте ДТЭК или через чат-боты в Viber и Telegram.
После российской массированной атаки в Днепре вернулись графики стабилизационных отключений. Они распределены на 6 групп, каждая из которых дополнительно состоит из двух подчередей.
Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной из-за ударов российской армии по энергообъектам. О графиках отключений в Днепре – информирует 24 Канал.
Кому и когда будут выключать свет в Днепре 22 октября?
В ДТЭК рассказали, что по команде Укрэнерго состоялся переход с экстренных отключений к графикам стабилизационных отключений. Эти графики будут действовать в Днепропетровской области до конца суток, 22 октября.
Всего в регионе действуют 12 подчиненных, для каждой из которых свет ежедневно выключают по-разному.
Графики отключений света в Днепропетровской области на 22 октября / Фото ДТЭК
Как будут отключать электроэнергию днепрянам 22 октября / Фото ДТЭК
Как узнать, когда будут отключения света по конкретному адресу?
Узнать график отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК. Вам нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке.
Актуальную информацию также можно получить в чат-боте в Viber і Telegram.
Стоит отметить, что потребителей электроэнергии разделены на шесть очередей. Если ограничения вводят для трех очередей, то почасовые отключения охватывают примерно половину потребителей в каждом регионе.
Когда к графику добавляют более трех очередей – ограничения касаются большей части населения. А если меньше трех – соответственно, электроэнергии хватает большему количеству людей.
Как Россия атаковала объекты энергетики в Днепропетровской области?
Российская армия 20 октября нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области. Известно, что во время атаки работники фабрики не пострадали.
За день до этого российские войска атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Под землей на момент удара находились 192 человека, всех их безопасно эвакуировали.
А 15 октября россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, что повлекло пожары и повреждения энергетической инфраструктуры. В регионе тогда вводили экстренные отключения.