На границе с Беларусью застрелился 22-летний польский военный

В Подляшье, что в Польше, нашли тело военного. По предварительным выводам расследования, он застрелился из табельного оружия.

У военного было огнестрельное ранение головы. Он служил в 9-й танковой кавалерийской бригаде.

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Военный не явился на инструктаж

Военный не пришел вечером на инструктаж по месту несения службы. Уже через несколько часов нашли его тело. Застрелился солдат в парке – недалеко от учебного центра, это произошло до того, как он вышел на пост.

Сразу на место трагедии вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось. Дело расследует военная прокуратура и полиция. О гибели военного сообщили его семье, сейчас с близкими работают психологи.

В ноябре в польском войске произошла похожая трагедия

Это уже не первая такая гибель военного на границе с Беларусью. В ноябре 2021 года погиб солдат 17-й Великопольской механизированной бригады. Впоследствии следствие установило, что причиной стал выстрел из боевого оружия, без участия третьих лиц.

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Что происходит на границе Польши и Беларуси: