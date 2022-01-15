Так, 54 нелегала пытались незаконно пересечь границу. В участке возле Наревцы задержали 31 гражданина Ирана.

Ранее Мигранты снова агрессивно пытались прорвать границу из Беларуси: есть пострадавшие

В районе Черемхи и Михалово белорусские спецслужбы забросали патрульных стеклянными бутылками, камнями и бревнами.

Что сейчас происходит на границах

Заметим, что от начала 2022 года на границе уже были штурмы мигрантов, хоть и менее масштабные, чем в 2021. Например, 2 января четверо нелегалов пытались прорваться в Польшу. Они ножницами разрезали ограждение, а после этого начали бросать камни и ветки в польских пограничников.

Что известно о миграционном кризисе в Беларуси

Еще летом 2021 года ситуация с мигрантами на границе Беларуси обострилась. Однако осенью она стала особенно напряженной. Например, в ноябре к границе с Польшей двинулась колонна мигрантов.

Польша, а позже и Литва, ввели чрезвычайное положение в районах у границы. Уже 7 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что чрезвычайное положение стоит отменить.

За год польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток нелегального прорыва мигрантов. Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 13 декабря заявил, что поток мигрантов в Евросоюз через Беларусь якобы удалось остановить.

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