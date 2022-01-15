Так, 54 нелегала пытались незаконно пересечь границу. В участке возле Наревцы задержали 31 гражданина Ирана.
Ранее Мигранты снова агрессивно пытались прорвать границу из Беларуси: есть пострадавшие
В районе Черемхи и Михалово белорусские спецслужбы забросали патрульных стеклянными бутылками, камнями и бревнами.
Что сейчас происходит на границах
Заметим, что от начала 2022 года на границе уже были штурмы мигрантов, хоть и менее масштабные, чем в 2021. Например, 2 января четверо нелегалов пытались прорваться в Польшу. Они ножницами разрезали ограждение, а после этого начали бросать камни и ветки в польских пограничников.
Что известно о миграционном кризисе в Беларуси
- Еще летом 2021 года ситуация с мигрантами на границе Беларуси обострилась. Однако осенью она стала особенно напряженной. Например, в ноябре к границе с Польшей двинулась колонна мигрантов.
- Польша, а позже и Литва, ввели чрезвычайное положение в районах у границы. Уже 7 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что чрезвычайное положение стоит отменить.
- За год польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток нелегального прорыва мигрантов. Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 13 декабря заявил, что поток мигрантов в Евросоюз через Беларусь якобы удалось остановить.
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