Так, 54 нелегали намагалися незаконно перетнути кордон. У ділянці біля Наревці затримали 31 громадянина Ірану.

Раніше Мігранти знову агресивно намагалися прорвати кордон із Білорусі: є постраждалі

У районі Черемхи і Міхалово білоруські спецслужби закидали патрульних скляними пляшками, камінням і колодами.

Що зараз відбувається на кордонах

Зауважимо, що від початку 2022 року на кордоні вже були штурми мігрантів, хоч менш масштабні, ніж у 2021. Наприклад, 2 січня четверо нелегалів намагались прорватись до Польщі. Вони ножицями розрізали огорожу, а після цього почали кидати каміння та гілки у польських прикордонників.

Що відомо про міграційну кризу у Білорусі

Ще влітку 2021 року ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі загострилася. Однак восени вона стала особливо напруженою. Наприклад, у листопаді до кордону з Польщею рушила колона мігрантів.

Польща, а пізніше і Литва, запровадили надзвичайний стан у районах біля кордону. Вже 7 січня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що надзвичайний стан варто скасувати.

За рік польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального прориву мігрантів. Проте глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 13 грудня заявив, що потік мігрантів до Євросоюзу через Білорусь нібито вдалось зупинити.

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