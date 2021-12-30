Ночью сотрудники спецслужб Беларуси ослепляли лазерами офицеров пограничной службы Польши на участке в районе Черемчи. Об этом сообщила спикер Анна Михальская.
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Днем белорусские офицеры повредили пограничную инфраструктуру, хотя польские официальные лица неоднократно призывали их покинуть территорию,
– продолжила она.
Кроме того, по данным польской пограничной службы, в Наревце и Мельнике произошли инциденты:
- 10 человек пытались перекинуть мост через водоем;
- всего незаконно пересечь границу хотели 22 иностранца.
Ситуация на границе: что известно
- На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.
- Позже Польша сообщила, что белорусские силовики не пускают нелегалов назад. В Европейском Союзе твердо убеждены, что людей организованно свезли на границу.
- Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". В то же время, этой же позиции придерживается и Еврокомиссия.