Уночі співробітники спецслужб Білорусі засліплювали лазерами офіцерів прикордонної служби Польщі на ділянці у районі Черемчі. Про це повідомила речниця Анна Михальська.
Читайте також "Небезпека не лише зі сходу": Маркарова наголосила на загрозі з Білорусі
Удень білоруські офіцери пошкодили прикордонну інфраструктуру, хоча польські офіційні особи неодноразово закликали їх залишити територію,
– продовжила вона.
Окрім цього, за даними польської прикордонної служби, у Наревці та Мельнику сталися інциденти:
- 10 людей намагалися перекинути міст через водойму;
- Всього незаконно перетнути кордон хотіли 22 іноземці.
Ситуація на кордоні: що відомо
- На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.
- Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. В Європейському Союзі твердо переконані, що людей організовано звезли на кордон.
- Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Водночас цієї ж позиції дотримується й Єврокомісія.