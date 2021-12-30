Уночі співробітники спецслужб Білорусі засліплювали лазерами офіцерів прикордонної служби Польщі на ділянці у районі Черемчі. Про це повідомила речниця Анна Михальська.

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Удень білоруські офіцери пошкодили прикордонну інфраструктуру, хоча польські офіційні особи неодноразово закликали їх залишити територію,

– продовжила вона.

Окрім цього, за даними польської прикордонної служби, у Наревці та Мельнику сталися інциденти:

10 людей намагалися перекинути міст через водойму;

Всього незаконно перетнути кордон хотіли 22 іноземці.

Зверніть увагу! Польський прем'єр Матеуш Моравецький припустив, що міграційна криза на білорусько-польському кордоні може тривати довгі місяці або навіть роки.

Ситуація на кордоні: що відомо

На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.

Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. В Європейському Союзі твердо переконані, що людей організовано звезли на кордон.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Водночас цієї ж позиції дотримується й Єврокомісія.

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