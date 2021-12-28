Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, не можна підтвердити чи спростувати, що для Білого дому Білорусь – це плацдарм Росії для нападу для України.
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Ситуація в Білорусі – напруга для України
Водночас і Україна, і США із занепокоєнням спостерігають за тим, що відбувається в Білорусі:
- розганяли мирні демонстрації;
- відбулася протиправна посадка цивільного літака;
- сталося стрімке зближення Білорусі з Росією у форматі Союзної держави;
- відбулася міграційна криза на кордонах з Литвою та Польщею.
Це все, на її думку, є додатковим фактором напруги для світу і зокрема для нашої держави.
Фактор показав усім, що небезпека йде до України не лише зі сходу чи окупованого Криму, а й з півночі,
– наголосила Маркарова.
Загроза для України з Білорусі: що відомо
- У Білорусі заявили про свою готовність розмістити ядерну зброю на своїй території. Це хочуть зробити через діяльність Організації Північноатлантичного договору в Україні.
- Держава із самопроголошеним президентом пригрозила нашій країні "жорсткими реакціями".
- Як повідомив Олександр Лукашенко, Росія та Білорусь мають намір невдовзі провести військові навчання біля наших кордонів.
- До речі, згідно із опитуваннями, українці не вірять у загрозу з Білорусі.
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