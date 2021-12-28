Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, не можна підтвердити чи спростувати, що для Білого дому Білорусь – це плацдарм Росії для нападу для України.

Зверніть увагу "Лукашенко, не втягуй у війну": у Білорусі розклеїли антиросійські листівки

Ситуація в Білорусі – напруга для України

Водночас і Україна, і США із занепокоєнням спостерігають за тим, що відбувається в Білорусі:

розганяли мирні демонстрації;

відбулася протиправна посадка цивільного літака;

сталося стрімке зближення Білорусі з Росією у форматі Союзної держави;

відбулася міграційна криза на кордонах з Литвою та Польщею.

Це все, на її думку, є додатковим фактором напруги для світу і зокрема для нашої держави.

Фактор показав усім, що небезпека йде до України не лише зі сходу чи окупованого Криму, а й з півночі,

– наголосила Маркарова.

Загроза для України з Білорусі: що відомо

У Білорусі заявили про свою готовність розмістити ядерну зброю на своїй території. Це хочуть зробити через діяльність Організації Північноатлантичного договору в Україні.

Держава із самопроголошеним президентом пригрозила нашій країні "жорсткими реакціями".

Як повідомив Олександр Лукашенко, Росія та Білорусь мають намір невдовзі провести військові навчання біля наших кордонів.

До речі, згідно із опитуваннями, українці не вірять у загрозу з Білорусі.

Цікаво – Відеоблог "Большой мир" про Лукашенка: дивіться відео