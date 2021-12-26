Фотографіями листівок поділилися місцеві мешканці. Там розмістили такі заклики: "Ні окупації Білорусі", "Ні інтеграції з Росією", "Лукашенко, не втягуй країну у війну".

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Де з'явилися антиросійські листівки:

у Мінську – в центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема – біля Палацу спорту;

– в центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема – біля Палацу спорту; у Барановичах – на площі та вулиці Леніна, на вулиці Радянській на будівлі РАГСу.

Невідомі спалили фото Путіна й Лукашенка

Саме на будівлю РАЦС у Барановичах приклеїли карикатурне зображення очільника Кремля та самопроголошеного президента Білорусі з іронічним підписом. Лукашенка там зобразили у жіночих колготах в сіточку та на підборах. А біля місцевого кінотеатру це ж фото, але вже без фотошопу, спалили невідомі. Відео показали у мережі.

У Білорусі спалили фото Путіна й Лукашенка: дивіться відео

Лукашенко збирається у гості до Путіна

У самопроголошеного президента Білорусі анонсували, що 28 – 29 грудня він відвідає Росію з робочим візитом. Там політик візьме участь у неформальному саміті СНД та зустрінеться з Путіним. Режим Лукашенка сухо повідомив, що вони "обговорять актуальні питання білорусько-російської співпраці".

На початку осені Путін та Лукашенко остаточно домовились про створення Союзної держави. Вони змогли погодити усі 28 союзних програм. Згодом самопроголошений білоруський президент заявив, що прагне створити з Росією такий союз, в якому врахують усі помилки Європейського Союзу, а також залишать "усе позитивне" із СРСР.

Про те, як Путін і Лукашенко створюють СРСР 2.0 – у програмі "Бардак": дивіться відео