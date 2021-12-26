Фотографиями листовок поделились местные жители. На листовках написаны такие призывы: "Нет оккупации Беларуси", "Нет интеграции с Россией", "Лукашенко, не втягивай страну в войну".

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Где появились антироссийские листовки:

в Минске – в центре города, на проспекте Победителей, в частности – возле Дворца спорта;

– в центре города, на проспекте Победителей, в частности – возле Дворца спорта; в Барановичах – на площади и улице Ленина, на улице Советской на здании ЗАГСа.

Неизвестные сожгли фото Путина и Лукашенко

Именно на здание ЗАГС в Барановичах приклеили карикатурное изображение главу Кремля и самопровозглашенного президента Беларуси с ироничной подписью. Лукашенко там изобразили в женских колготах в сеточку и на каблуках. А возле местного кинотеатра это же фото, но уже без фотошопа, сожгли неизвестные. Видео показали в сети.

В Беларуси сожгли фото Путина и Лукашенко: смотрите видео

Лукашенко собирается в гости к Путину

У самопровозглашенного президента Беларуси анонсировали, что 28 – 29 декабря он посетит Россию с рабочим визитом. Там политик примет участие в неформальном саммите СНГ и встретится с Путиным. Режим Лукашенко сухо сообщил, что они "обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества".

В начале осени Путин и Лукашенко окончательно договорились о создании Союзного государства. Они смогли согласовать все 28 союзных программ. Самопровозглашенный белорусский президент заявил, что хочет создать с Россией такой союз, в котором учтут все ошибки Европейского Союза, а также оставят "все положительное" с СССР.

О том, как Путин и Лукашенко создают СССР 2.0 – в программе "Бардак": смотрите видео