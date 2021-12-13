Лукашенко не уточнив, коли цей союз створять
Союз Білорусі та Росії буде "просунутим та стабільним". Про це самопроголошений президент заявив у інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT
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Ми вийшли з єдиної держави – з Радянського Союзу, і ми багато чого вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого і що нам у майбутньому не знадобиться,
– сказав політик.
Він уточнив, що конкретних термінів створення союзу немає: "Ми не ставимо перед собою жодних термінів 25-й, 30-й або якийсь там рік. Ми йтимемо крок за кроком, вирішуючи проблеми".
Дивіться відео з інтерв'ю Лукашенка:
Путін хоче відродити Радянський Союз, – Держдеп США
Заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що очільник Кремля прагне увійти в історію, відновивши Радянський Союз. Саме в цьому, на її думку, Путін бачить своє призначення.
"Є побоювання вважати, що Путін прагне відтворити Радянський Союз, як свою спадщину. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений, чи він вирішить піти далі", – наголосила Нуланд.
Вона додала, що Путін недооцінює США та Євросоюз, які готові протистояти його агресії.
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