Не факт, що навіть у такому разі Путін "задоволить свій апетит"
Російський президент розглядає Україну і колишні радянські республіки як зону свого впливу. Про це заступниця держсекретаря США з політичних справ заявила на брифінгу після розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним.
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Є побоювання вважати, що Путін спадщину прагне відтворити Радянський Союз, як свою спадщину. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений, чи він вирішить піти далі,
– сказала Нуланд.
Вона зазначила, що очільник Кремля недооцінює США та Євросоюз, які готові протистояти його агресії.
Війна стане важкою і для Росії
"Є безліч причин, чому нікому з нас не слід бажати війни. Вона буде надзвичайно кровопролитною і важкою для України, але також і надзвичайно кровопролитною і важкою для Росії", – пояснила заступниця держсекретаря.
До речі, раніше міністр оборони України Олексій Резніков також казав, що російська ескалація призведе до "кривавої бійні". Урядовець не вірить, що Москва може перемогти: "Російські хлопці теж повертатимуться у трунах".
Що відомо про можливість нападу Росії на Україну
- Біля кордону України перебувають понад 94 тисячі російських військових, які можуть піти у наступ вже у січні – лютому 2022 року.
- Резніков припустив, що у разі ескалації чисельність ворожого війська може зрости до 175 тисяч осіб.
- Міжнародна спільнота погрожує Москві серйозними санкціями. ЗМІ заявили, що США можуть навіть відключити Росію від міжнародної системи SWIFT.
- Лідер "Європейської народної партії" Німеччини вважає, що скандальному газопроводу "Північний потік-2" настане кінець, якщо Росія нападе на Україну.
- Водночас у Москві у своїй звичній манері заявили, що це, мовляв, Київ стягує свою армію до тимчасово окупованого Донбасу. У Держдумі навіть пригрозили офіційно надати зброю бойовикам.
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