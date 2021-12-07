Таку думку Резніков озвучив в інтерв'ю. Він наголосив, що не вірить у перемогу Росії в Україні.

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Міністр додав, що ця війна буде схожа швидше на криваву бійню.

Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Це інше. Це буде кривава бійня, російські хлопці теж повертатимуться у трунах,

– сказав він.

За словами Резнікова, Україна потребує підтримки у модернізації власних Збройних сил. І допомогти у цьому можуть партнери нашої країни.

Зверніть увагу! Раніше Резніков закликав Британію, США і Канаду направити своїх військових інструкторів ближче до російського кордону. На його думку, це допоможе стримати російську агресію.

Також міністр зазначив, що позиція "не провокувати Росію" не спрацює, це було доведено на прикладі події у Грузії, британському місті Солсбері та у Криму.

Як можна стримати Росію

На думку українського міністра, сильна позиція Заходу, щодо підтримки України, як союзника, може стати стримуючим чинником для подальших агресивних дій Москви. Резніков назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії в Україну. Серед них:

відсутність паніки в українському суспільстві,

підтримка міжнародних партнерів не тільки на словах, а й на ділі.

Що відомо про російські війська на кордоні України Ще з кінця жовтня Росія почала збільшувати свою присутність на російсько-українському кордоні. За останніми даними, біля наших кордонів перебуває вже Ще з кінця жовтня Росія почала збільшувати свою присутність на російсько-українському кордоні. За останніми даними, біля наших кордонів перебуває вже орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових . Однак Резніков не виключає, що згодом ця кількість може сягнути 175 тисяч

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