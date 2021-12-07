Такое мнение Резников озвучил в интервью. Он подчеркнул, что не верит в победу России в Украине.

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Министр подчеркнул, что эта война будет похожа на кровавую бойню.

Я не верю, что Россия победит в Украине. Это другое. Это будет кровавая бойня, российские ребята тоже будут переворачиваться в гробах,

– сказал он.

По словам Резникова, Украина нуждается в поддержке модернизации собственных Вооруженных сил. И помочь этому могут партнеры нашей страны.

Обратите внимание! Ранее Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.

Также министр отметил, что позиция "не провоцировать Россию" не сработает, это было доказано на примере происшествия в Грузии, британском городе Солсбери и Крыму.

Как можно сдержать Россию

По мнению украинского министра, сильная позиция Запада относительно поддержки Украины как союзника может стать сдерживающим фактором для дальнейших агрессивных действий Москвы. Резников назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России в Украину. Среди них:

отсутствие паники в украинском обществе,

поддержка международных партнеров не только на словах, но и на деле.

Что известно о российских войсках на границе Украины Еще с конца октября Россия стала наращивать свое присутствие на российско-украинской границе. По последним данным, возле наших границ находится уже Еще с конца октября Россия стала наращивать свое присутствие на российско-украинской границе. По последним данным, возле наших границ находится уже ориентировочно 94 тысячи человек российских военных . Однако Резников не исключает, что впоследствии это количество может составить 175 тысяч

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