У разведывательных служб США пока нет уверенности в том, что Россия намерена осуществить вторжение в Украину.

Важно Британия обещает использовать все средства, чтобы не допустить вторжения в Украину

Однако следует принять во внимание, что российские вооруженные силы способны действовать очень радикально. Об этом сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины,

– сказал он.

По словам Бернса, на политику России в отношении Украины важно ответить сильным сочетанием сдерживания, а также возможностями дипломатии. В Пентагоне также поддерживают мнение, что обострения ситуации на границе Украины и России можно избежать, если привлечь дипломатию.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России в Украину. Среди них:

отсутствие паники в украинском обществе,

поддержка международных партнеров не только на словах, но и на деле.

Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов ближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.

Обратите внимание! О стягивании войск России к границе с Украиной сначала сообщили американские издания. Впоследствии это подтвердила и наша разведка. Алексей Резников рассказал, что у границ с Украиной уже находится ориентировочно 94 тысячи российских военных. Однако он не исключает, что впоследствии это количество может достичь 175 тысяч.

Как Россия может напасть на Украину

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.

Атака, вероятно, будет предусматривать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь,

– отметил глава ГУР.

Нападение, которое планирует Кремль, может стать масштабнее любых действий российских войск, начиная с 2014 года.

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