У разведывательных служб США пока нет уверенности в том, что Россия намерена осуществить вторжение в Украину.
Важно Британия обещает использовать все средства, чтобы не допустить вторжения в Украину
Однако следует принять во внимание, что российские вооруженные силы способны действовать очень радикально. Об этом сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.
Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины,
– сказал он.
По словам Бернса, на политику России в отношении Украины важно ответить сильным сочетанием сдерживания, а также возможностями дипломатии. В Пентагоне также поддерживают мнение, что обострения ситуации на границе Украины и России можно избежать, если привлечь дипломатию.
Ранее глава Минобороны Алексей Резников назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России в Украину. Среди них:
- отсутствие паники в украинском обществе,
- поддержка международных партнеров не только на словах, но и на деле.
Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов ближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.
Как Россия может напасть на Украину
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
Атака, вероятно, будет предусматривать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь,
– отметил глава ГУР.
Нападение, которое планирует Кремль, может стать масштабнее любых действий российских войск, начиная с 2014 года.
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