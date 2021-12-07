У розвідувальних служб США поки немає впевненості в тому, що Росія має намір здійснити вторгнення в Україну.

Важливо Британія обіцяє використати всі засоби, аби не допустити вторгнення в Україну

Проте слід взяти до уваги, що російські збройні сили здатні діяти дуже радикально. Про це сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.

Я б ніколи не став недооцінювати схильність президента Путіна до ризику щодо України,

– сказав він.

За словами Бернса, на політику Росії щодо України важливо відповісти сильним поєднанням стримування, а також можливостями дипломатії. У Пентагоні також підтримують думку, що загострення ситуації на кордоні України та Росії можна уникнути, якщо залучити дипломатію.

Раніше голова Міноборони Олексій Резніков назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії в Україну. Серед них:

відсутність паніки в українському суспільстві,

підтримка міжнародних партнерів не тільки на словах, а й на ділі.

Резніков закликав Британію, США і Канаду направити своїх військових інструкторів ближче до російського кордону. На його думку, це допоможе стримати російську агресію.

Зверніть увагу! Про стягування військ Росії до кордону з Україною спершу повідомили американські видання. Згодом це підтвердила і наша розвідка. Олексій Резніков розповів, що біля кордонів з Україною вже перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових. Однак він не виключає, що згодом ця кількість може сягнути 175 тисяч.

Як Росія може напасти на Україну

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готується атакувати України наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Атака, ймовірно, передбачатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з десантними ударами на Сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь,

– зазначив глава ГУР.

Напад, який планує Кремль, може стати масштабнішим за будь-які дії російських військ, починаючи з 2014 року.

Росія стягує війська до кордону з Білоруссю: чи варто Україні боятись: дивіться відео